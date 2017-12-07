Российские приложения для iPhone попали в число лучших за год

Несколько российских разработчиков оказались в топе лучших приложений для Apple-устройств.

Apple подвела итоги года и объявила список лучших приложений и игр для iPhone и iPad. В число победителей вошло несколько программ российских разработчиков, например Magic.

Программа Magic, построенная на принципе наложения виртуальных масок, вошла в топ "Изменение внешности". Российские разработчики, компания Magic Unicorn, недавно отчитались о миллионной установке другого их приложения — Makeapp.

Программы из России попали в число лучших в категории "Бытовые услуги". Например, Delivery Club, созданная российской компанией Mail.Ru Group и работающая на рынке с 2009 года. Приложение Foodfox, разработанное прошлой весной Сергеем Полиссаром и Максимом Фирсовым, выходцами из онлайн-магазина одежды Lamoda. Оба сервиса ориентированы на доставку пищи из ресторанов и кафе. В топ также попали приложение по заказу билетов "Яндекс. Афиша", созданное крупнейшим российским поисковиком, и сервис по заказу работы и услуг YouDo, который в 2012 году разработали москвичи Денис Кутергин и Алексей Гидирим.

По мнению Apple, главным трендом 2017 года были приложения, основанные на технологии дополненной реальности. Лучшей AR-игрой был признан романтический квест с дополненной реальностью A Maze In Love, созданный выходцами из России — компанией WellDone Games. Купертиновцами было отмечено приложение "Яндекс. Карты", в которое российская компания интегрировала построение маршрута через AR.

По словам руководителя Magic Unicorn Ашота Габрелянова, Apple не раскрывает алгоритмов, согласно которым компания определяет лучшие приложения и разработчиков года. Заметное же число российских разработчиков в общемировом топе связано, по мнению Габрелянова, с тем, что в России живут очень талантливые люди. Оценить эффективность попадания в топ лучших в настоящее время невозможно, поскольку статистика по скачиваниям приложений обновляется примерно раз в сутки.

Главным приложением года была признана программа для медитации Calm, лучшей игрой — бесплатная аркада Splitter Critters.