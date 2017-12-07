На "Яндекс. Диск" можно загружать бесконечное количество фото и видео

Все новые снимки пользователей будут автоматически выгружаться в "облако" на безлимитный виртуальный диск.

Облачный сервис "Яндекс. Диск" разрешил своим пользователям бесплатно хранить бесконечное количество фото и видео, сделанных на смартфон. В "Яндексе" сообщили, что медиаконтент будет сохраняться на виртуальный диск автоматически.

Для автоматического сохранения данных в "облаке" нужно установить на смартфон приложение "Яндекс. Диск" и разрешить ему передавать данные в фоновом режиме. Тогда новые снимки и видео будут загружаться на сервер при подключении смартфона к интернету.

Фотографии и видео попадут в раздел "Все фото", где будут разложены в хронологическом порядке. Пользователь сможет в любой момент посмотреть их через приложение или версию для браузера. Также в "Яндексе. Диск" можно редактировать и удалять снимки и подключить автозагрузку через Wi-Fi, чтобы сэкономить на мобильном трафике.

По статистике, ежедневно сервисом "Яндекс. Диск" пользуются 25 млн человек. Он доступен через браузер, компьютерную программу или приложения на iOS и Android.