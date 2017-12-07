Вице-президент Apple по маркетингу защитил "монобровь" iPhone X

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Вице-президент Apple по маркетингу защитил "монобровь" iPhone X

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Фото: © flickr / Aaron Yoo

Орнамент на передней панели экрана вызвал недовольство пользователей из-за неудобства.

Вице-президент Apple по глобальному маркетингу Грег Джосвик ответил критикам выреза на передней панели iPhone X:

— Думаю, это одна из самых плотно упакованных частей смартфона, которую мы когда-либо вообще делали. Это одна из самых сложных технологий, которую мы разрабатывали со всеми компонентами на такой крайне маленькой площади.

На месте выреза стоит фронтальная камера и камера True Depth для распознавания лица.

В App Store даже появилось приложение с обоями с чёрным цветом по бокам выреза, чтобы он не выделялся. Также разработчикам пришлось оптимизировать под вырез iOS приложения.

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