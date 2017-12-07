Google заставила знаменитостей отвечать на поисковые запросы пользователей

Американские актёры, музыканты и прочие селебрити отвечают на волнующие людей вопросы.

Google добавила в свой поиск видеоответы, озвученные известными актёрами и музыкантами. Ответы на популярные запросы, касающиеся личной жизни знаменитостей, можно встретить в мобильной версии Google, сообщает Engadget.

Компания выбрала несколько популярных вопросов, на которые попросила ответить актёров Уилла Феррелла, Трэйси Эллис Росс, музыканта Ника Джонаса, сценариста и комика Сета Макфарлейна и других селебрити. Реплики знаменитых людей записаны на видео, которые появляются при поисковом запросе.

Например, актёр Уилл Феррелл отвечает, правда ли он умеет играть на барабанной установке. Трэйси Эллис Росс часто спрашивают, умеет ли она петь, и поэтому Google попросила актрису ответить лично. "Мисс мира — 2000" Приянка Чопра рассказывает посетителям поисковика, сколько языков она знает.

Google пообещала, что будет постепенно добавлять новых селебрити. Ответы звёзд, к сожалению, пока доступны только на территории США.