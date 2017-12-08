"Яндекс" выяснил, как россияне платят налоги

По данным "Яндекса. Деньги", больше всего налогов платят жители Центральной России, чаще всего — в ноябре-декабре.

Платёжный сервис "Яндекс. Деньги" выпустил исследование о том, как россияне платят налоги через Интернет. Данные основываются на операциях в сервисе за 2016–2017 годы.

Аналитики выяснили, что наши соотечественники стали платить больше: средний чек вырос на 31%, до 1503 рублей. Примерно половина платежей приходится на оплату налога на имущество, 31% — транспортного, 19% — земельного. Каждый пользователь "Яндекса. Деньги" выплачивает приблизительно по два налога в год.

Чаще всего россияне платят налоги в ноябре и декабре, так как последний день оплаты приходится на 1 декабря. Зато в феврале и в летние месяцы россияне "забывают" о налогах и почти не пользуются сервисом в этих целях. Например, в декабре по сравнению с июнем соотечественники платят за имущество в девять раз чаще.

По статистике, больше всего (1879 рублей) платят жители Центрального федерального округа. Немного меньше счета в Северо-Западном федеральном округе — 1437 рублей. После них идут платежи жителей Южного и Дальневосточного федеральных округов — 1365 и 1356 рублей соответственно. Затем счета Приволжского (1171 рубль) и Уральского (1142 рубля) федеральных округов. Операции с самым низким чеком зафиксированы в Сибирском федеральном округе, где в среднем выплачивают 947 рублей.