Грузовик Илона Маска будет доставлять пиво

За один раз электрогрузовик Tesla Semi может провезти около 600 бочонков пенного напитка.

Крупнейшая пивоваренная компания США Anheuser-Busch заказала 40 грузовиков Tesla Semi. Приобретение электрофур укладывается в концепцию компании снизить выбросы углекислого газа от своих тягачей на 30% к 2025 году.

Пивовары заявили, что грузовики Tesla станут хорошим приобретением. Согласно техническим характеристикам, на полном заряде электрофура может проехать до 500 миль. Например, 12 заводов Budweiser, крупнейшего бренда Anheuser-Busch, расположены в пределах 400–450 миль друг от друга. Эксперты подсчитали, что каждый электротягач может поднять на борт около 40 тонн, или 570 бочонков пива.

Производство грузовика Tesla Semi, презентованного 17 ноября, начнётся в 2019 году. Однако уже несколько крупных компаний оформили предзаказ на тягачи. Например, торговая сеть Wallmart, грузовая компания JB Hunt и канадская сеть продуктовых магазинов Loblaws. Стоимость одного грузовика Илона Маска стартует с 150 тысяч долларов.