Apple пригласила в дома пользователей злоумышленников

С помощью системной дыры можно было разблокировать дверь умного дома и проникнуть в жилище.

Издание 9to5Mac обнаружило серьёзную уязвимость в умных домах Apple. По словам экспертов, хакеры легко могли проникнуть в систему и взломать защиту жилища через iOS 11.

Журналисты обвиняют версию iOS 11.2, в которой была обнаружена серьёзная дыра в безопасности. Благодаря проблеме на стороне сервера хакеры могли брать контроль над умным домом HomeKit через смартфон. Например, открывать дверь или управлять подключёнными к сети устройствами: освещением, кондиционером и другими бытовыми приборами.

В интересах безопасности 9to5Mac не публикует подробное описание взлома, однако уточняет, что Apple уже устранила баг. Отметим, что не так давно пользователи macOS обратили внимание, что на любой компьютер Apple можно зайти без пароля.