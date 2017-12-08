В Сеть попали фото двух новых Sony Xperia

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В Сеть попали фото двух новых Sony Xperia

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Фото © Flickr/Kārlis Dambrāns

Один выполнен в классическом дизайне компании, второй же удивляет необычной для Sony Xperia формой.

Это не рендеры уже существующих версий, а новые модели. Об этом сообщает GSMArena.

<p>Фото © <a href="https://www.gizchina.com/2017/12/07/sony-full-screen-phones-leaked-photos/" target="_blank">GizChina.com</a></p>

Оба девайса оснащены двойными камерами. Как сообщает GSMArena, они получат новейший чип Snapdragon 845, 6 Гб оперативной памяти и Android 8.0 Oreo.

Самое главное — у одного из смартфонов закруглённые углы, что необычно для Sony Xperia. Сканер отпечатка пальца у него расположен на задней панели. Второй гаджет ничем не удивляет и имеет острые углы. Где расположен сканер отпечатка пальца и есть ли он вообще — информации нет.

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