В Сеть попали фото двух новых Sony Xperia

Один выполнен в классическом дизайне компании, второй же удивляет необычной для Sony Xperia формой.

Это не рендеры уже существующих версий, а новые модели. Об этом сообщает GSMArena.

Оба девайса оснащены двойными камерами. Как сообщает GSMArena, они получат новейший чип Snapdragon 845, 6 Гб оперативной памяти и Android 8.0 Oreo.

Самое главное — у одного из смартфонов закруглённые углы, что необычно для Sony Xperia. Сканер отпечатка пальца у него расположен на задней панели. Второй гаджет ничем не удивляет и имеет острые углы. Где расположен сканер отпечатка пальца и есть ли он вообще — информации нет.