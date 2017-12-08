Apple вернёт металлический корпус в iPhone

Как минимум один смартфон Apple в 2018 году будет оснащён металлическим корпусом.

Apple работает над iPhone с жидкокристаллическим экраном диагональю 6.1 дюйма и металлическим корпусом. Об этом сообщает Nikkel Asian Review со ссылкой на внутренний источник.

Дизайн нового устройства будет больше похож на iPhone 7, чем на iPhone 8.

Также источник говорит, что компания работает ещё над двумя смартфонами: уже с OLED экраном и диагоналями 5.8 и 6.3 дюйма. Про их оболочки он не упоминает.

Ранее аналитик KGI Минг Чжи Куо тоже сообщал, что Apple выпустит сразу три смартфона в 2018 году, похожих по дизайну на iPhone X. По его словам, OLED экран получат iPhone X Plus и iPhone нового поколения, жидкокристаллический экран будет у бюджетного устройства.