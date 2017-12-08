Два новых iPhone получат более ёмкую батарею

Это коснётся iPhone X Plus и iPhone нового поколения, в то время как бюджетник сохранит старую версию батареи.

Новые смартфоны Apple получат L-образную батарею и увеличенную ёмкость. Об этом сообщает аналитик KGI Минг Чжи Куо.

По его словам, улучшенную батарею получат модели с OLED-экраном 5.8 и 6.5 дюймов. Ёмкость будет увеличена до 2,900 мАч и 3,000 мАч соответственно. Устройство с 6.1 дюймов, скорее всего, сохранит прямоугольную батарею с ёмкостью около 2,700 мАч.

Ранее Куо говорил, что Apple выпустит сразу три смартфона в 2018 году. А недавно в Сеть попала информация, что бюджетный вариант iPhone получит металлический корпус.