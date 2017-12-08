Tesla разрабатывает собственные чипы искусственного интеллекта

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Tesla разрабатывает собственные чипы искусственного интеллекта

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Фото: © flickr / Jenny Cestnik

И генеральный директор производителя автомобилей Илон Маск верит, что они будут лучшими в мире.

Производитель автомобилей Tesla разрабатывает собственные чипы искусственного интеллекта. Информацию подтвердил генеральный директор компании Илон Маск изданию The Register.

— Я дал понять, что Tesla серьёзно относится к искусственному интеллекту как на программном, так и на аппаратном уровне.

Маск добавил, что чипы Tesla будут лучшими в мире, и упомянул инженера компании Джима Келлера, который раньше разрабатывал процессоры для AMD и Apple. Сейчас он работает над архитектурой чипов искусственного интеллекта Tesla для беспилотных автомобилей.

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