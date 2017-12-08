В Японии дроны будут выгонять трудоголиков домой

Беспилотник будет летать по офису и намекать сотрудникам, что пришло время идти домой.

Японская компания Taisei представила офисный дрон T-Frend. Девайс будет следить за работниками на предприятии и сигнализировать об окончании рабочего дня.

В конце рабочего дня дрон будет взлетать под потолок и следить за сотрудниками. Если он заметит, что кто-то засиделся на рабочем месте и не собирается идти домой, то подлетит к нему. Аппарат зависнет над работником и запустит мелодию Auld Lang Syne. Известную шотландскую песню обычно включают на японских предприятиях, она символизирует окончание рабочего дня.

T-Frend может ориентироваться в пространстве без GPS и работает в автономном режиме. Дрон поступит в продажу в апреле, он будет распространяться среди компаний по подписке за 440 долларов в месяц. Тем самым фирмы смогут сэкономить на здравоохранении и страховых выплатах.

Частые переутомления и даже смерти на рабочем месте являются большой проблемой в Японии. Из-за преданности компании или стремления к карьерному росту японцы часто соглашаются на сверхурочную работу и остаются трудиться в выходные.