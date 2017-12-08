Спрос на компоненты iPhone X упал

Поставщики сообщают, что число заказов деталей для iPhone X резко упало в ноябре и, скорее всего, продолжит падать в декабре.

Сразу четыре поставщика сообщили, что число заказов деталей iPhone X либо не растёт, либо падает.

По их словам, в сентябре и октябре наблюдался скачок по числу заказов компонентов, затем в ноябре оно начало падать и, вероятно, ещё упадет к декабрю. Как сообщает DigiTimes, поставщик объективов Largan Precision не увидел роста числа поставок, а производитель корпусов Catcher Technology заметил убыток.

Компании обеспокоены тем, что Apple может сократить партию iPhone X для первого квартала 2018 года. Всё идёт к тому, что они поставят меньше деталей, чем ожидалось ранее.

Напомним, первая партия iPhone X вышла в дефиците из-за проблем с поставкой деталей для сканера лица Face ID.