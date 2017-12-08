Российские спортсмены поедут на Олимпиаду. В видеоигре, несмотря на запрет МОК

В симуляторе Steep олимпийскую сборную России должны были вырезать, однако её создатели отказались подчиняться решению МОК.

Создатели спортивного симулятора Steep — Road to the Olympics решили не вырезать российских спортсменов из игры. Таким образом, решение Ubisoft идёт вразрез с запретом МОК, сообщает Kotaku.

Road to the Olympics является дополнением к симулятору зимних видов спорта Steep, выпущенному в 2016 году. Оно вышло 5 декабря — в день решения МОК об отстранении российских олимпийцев. Однако Ubisoft оставила нашу сборную в игре. "Мы не планируем вырезать русских ни сейчас, ни потом", — заявил журналистам представитель Ubisoft.

Решение создателей игры удивило геймеров, так как Steep имеет лицензию МОК и для большего реализма Ubisoft могла без вопросов удалить российскую олимпийскую сборную. Обычно в таких моментах создатели спортивных симуляторов поступают очень жёстко и вырезают дисквалифицированные команды или пойманных на допинге спортсменов.

Олимпийский комитет России был дисквалифицирован 5 декабря решением МОК. Российские спортсмены будут выступать на Олимпиаде в Пхёнчхане под нейтральным флагом.