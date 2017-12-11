Каким будет Samsung Galaxy S9. Конкурент для iPhone X или скучный флагман?

В конце февраля корейский гигант презентует новый флагман — Galaxy S9. Павел Городницкий рассказал, чем он будет отличаться от Galaxy S8, и объяснил, почему Samsung вряд ли сможет соперничать с Apple в 2018 году.

Корона снова в Купертино

Samsung прожила в роли короля рынка ровно полгода — потом Apple наконец-то вывела в продажу iPhone X и скинула Galaxy S8 с трона. Теперь главный урок 2017 года можно сформулировать так: даже если у тебя есть доступный, красивый и сбалансированный флагман, он всё равно проиграет дорогущему девайсу со спорным дизайном.

Шум вокруг iPhone X получился абсолютно безумным, начиная с очередей и заканчивая медийными взрывами. Обзоры выходили даже на тех сайтах, где никогда не писали о гаджетах. Впечатлениями от "десятки" бесконечно делились бьюти-блогеры, стартаперы и другие люди, которые прежде никогда не высказывались о смартфонах. Анимодзи-караоке на пару дней стало главным интернет-мемом. Профильные ресурсы вообще свихнулись — там писали целые трактаты об отдельных функциях iPhone X. Например, о Face ID или жизни без клавиши Home.

В общем, Samsung может сколько угодно иронизировать над Apple в рекламе (это фирменный стиль корейцев), но ни один Galaxy пока не приблизился к iPhone по степени ажиотажа и востребованности.

При этом азиаты действительно научились делать достойные и оригинальные девайсы — Samsung больше не заподозрить в копировании Apple. Но если Galaxy S8 был нужен для рекламных плакатов ("Смартфон без границ") и создания вау-эффекта, то Galaxy S9 вполне может оказаться флагманом без недостатков.

Особенно если сбудется всё, что уже проникло в прессу через инсайдеров.

Дизайн старый, но приятный

На рынке доминирует тренд на безрамочность, поэтому внешний вид Galaxy S9 вряд ли кого-то шокирует. По сравнению с Galaxy S8 уменьшилась ширина нижнего отступа, но верхняя часть, где размещаются камера и датчики, осталась такой же, как в прошлом поколении.

На рендерах Galaxy S9 выглядит вполне соблазнительно — есть мнение, что такое оформление гораздо аккуратнее, чем "монобровь" ("чёлка", "ухо" и так далее) в iPhone X.

Кроме того, ожидаются новые цвета корпуса. Разные источники уверяют, что корейцы остановятся либо на ярко-красном, либо на фиолетовом.

Главная интрига: как Samsung задействует ту площадь экрана, которая освободилась за счёт избавления от нижней рамки?

Тут лишь два варианта:

1. Никак. Это грустно, но такой вариант кажется самым вероятным. В Samsung могут решить, что доблестное уничтожение рамок — важная миссия сама по себе, поэтому на дополнительные функции рассчитывать не стоит.

2. Как в iPhone X. Там есть специальный инструмент (горизонтальная палка) для быстрого переключения между окнами.

"Палка" меняет саму философию управления смартфоном — навигация осуществляется в разы быстрее, чем через стандартное меню. Это удобно и красиво — будет замечательно, если корейцы всё же придумают, как внедрить такую опцию в S9, не нарушая патентов.

Работа над ошибками

У большинства пользователей Galaxy S8 есть только две просьбы к Samsung: убрать отдельную клавишу Bixby и поменять расположение сканера отпечатков пальцев.

Судя по всему, корейцы разберутся с обеими проблемами.

Клавиша, конечно, никуда не исчезнет — с ней поступят иначе. Уже в последних апдейтах системы появилась возможность настраивать эту кнопку под себя. Не нравится голосовой ассистент Bixby? Окей, переназначайте на любимое приложение, никаких вопросов. Очевидно, в Samsung рассчитывают, что какой-то процент пользователей не откажется от Bixby и привыкнет к очень сомнительному продукту азиатской компании.

Что касается сканера отпечатков, который в Galaxy S8 откровенно бесил своей неинтуитивной геолокацией, то тут всё просто: в S9 его передвинут под камеру, поэтому датчик будет нащупываться без каких-либо затруднений.

Главные фишки

Уже известно, что в Galaxy S9 будет стоять процессор Qualcomm Snapdragon 845, то есть самый свежий и самый мощный чип на рынке.

Помимо совершенно зверской производительности, эта модель обеспечивает реактивную зарядку аккумулятора — до 50% за 15 минут. С айфоном можно даже не сравнивать: там нужно либо держать смартфон у зарядки по 2,5 часа, либо докупать адаптер за 100 с лишним долларов. Тогда 50% заполнятся за 30 минут.

Ещё один козырь Galaxy S9 — объём встроенной памяти. Существует вероятность, что корейцы первыми среди А-брендов выпустят смартфон с 512 Гбайт на борту. Неизвестно, кому на практике нужно настолько бездонное хранилище, но факт остаётся фактом: заполнить эту ёмкость контентом будет очень трудно.

Третья фича девятого Galaxy — док-станция DeX, которая превращает смартфон в десктопный компьютер. Её продавали ещё с Galaxy S8, но она так и осталась нишевым продуктом. Чтобы продвинуть DeX, корейцы добавят новую функцию: при подключении к станции экран S9 станет тачпадом. Едва ли это решение обеспечит аксессуару миллионные продажи, но кому-то точно покажется полезным.

Также Galaxy S9 достанется двойная камера. Это было ожидаемо и предсказуемо, но точных характеристик модуля пока нет.

И последний пункт — система для распознавания лица в духе Face ID от Apple. О ней тоже нет никаких сведений, но Samsung точно не удержится от копирования одной из основных фишек конкурента — даже не сомневайтесь.

Четыре модификации

Несмотря на катастрофическую бессмысленность фаблета Galaxy+, Samsung продолжит гнуть свою линию и в девятом поколении. Соответственно, обычный Galaxy S9 получит диагональ 5,77 дюйма, а Galaxy S9+ — 6,22 дюйма. Учитывая, что в августе или сентябре дебютирует Galaxy Note 9 с умным стилусом, сам факт существования S9+ смотрится нелепо.

Зато есть неплохие шансы на то, что Samsung возродит линейку Galaxy mini и представит уменьшенный флагман. Его диагональ составит 5–5,2 дюйма, у него тоже не будет рамок, но вся остальная информация пока держится в тайне.

Если следовать логике предыдущих моделей, то Samsung Galaxy S9 mini дебютирует спустя несколько месяцев после основного тандема и будет иметь компромиссные характеристики. Никакого Snapdragon 845 мы там не увидим. Двойной камеры, скорее всего, тоже. Но, несмотря на эти минусы, S9 mini точно найдёт своего покупателя — куча людей заинтересована в смартфоне, которым комфортно управлять одной рукой.

Помимо Galaxy S9/S9+/S9 mini, стоит ждать защищённой версии Galaxy S9 Active. Но у неё будет и другой дизайн (безрамочность отменяется), и слабое распространение — модель засветится лишь на нескольких рынках, и Россия вряд ли попадёт в финальный список.

Когда выйдет Galaxy S9 и сколько будет стоить?

Есть разговоры, что в Samsung вслед за Apple увеличат стоимость флагманов. В случае с корейцами эта затея кажется гиблой — новинки Galaxy пока далеки от того, чтобы ради них люди ночевали в очередях.

Тем не менее спрогнозировать стартовый прайс довольно легко.

Galaxy S9 в минимальной модификации обойдётся в 60–65 тысяч рублей, а Galaxy S9+ — в 70–75 тысяч. К лету цены спокойно упадут до приемлемых 45–55 тысяч.

Как Galaxy S9 повлияет на конкуренцию с Apple?

Новый флагман Samsung точно не назвать прорывным, но ему это не нужно. Главное, чтобы хорошо работало то, что заявлено "на бумаге". Тогда Samsung и улучшит репутацию среди фанатов Android, и переманит значительное количество тех пользователей, которые устали от политики Apple.

Опять же, лето-2018 должно стать звёздным часом Galaxy S9. Он уже ощутимо подешевеет, а новый iPhone (тот, что после X) ещё не выйдет. Поэтому есть неплохая возможность на равных побороться с Apple за покупателя.

Правда, осенью всё внимание снова заберёт компания из Купертино.