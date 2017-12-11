В Facebook появилась собственная фонотека

В ней представлены тысячи аудиозаписей для звукового сопровождения в видеороликах.

"Фейсбук" открыл собственную фонотеку для редактирования видео, похожую на фонотеку "Ютуба". Сервис уже доступен в России.

Однако представленные аудиозаписи можно использовать исключительно в "Фейсбуке" и "Инстаграме", потому что права на них принадлежат "Фейсбуку". Использование их для других ресурсов может привести к блокировке видеозаписи.

Кроме того, фонотека содержит аудиозвуки, которые пользователи могут прикреплять к сообщениям для лучшего выражения эмоций. По словам компании, аудиозвуки были созданы для облегчения процесса общения в соцсети.