В Facebook появилась собственная фонотека

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В Facebook появилась собственная фонотека

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Фото © Pixabay

В ней представлены тысячи аудиозаписей для звукового сопровождения в видеороликах.

"Фейсбук" открыл собственную фонотеку для редактирования видео, похожую на фонотеку "Ютуба". Сервис уже доступен в России.

Однако представленные аудиозаписи можно использовать исключительно в "Фейсбуке" и "Инстаграме", потому что права на них принадлежат "Фейсбуку". Использование их для других ресурсов может привести к блокировке видеозаписи.

Кроме того, фонотека содержит аудиозвуки, которые пользователи могут прикреплять к сообщениям для лучшего выражения эмоций. По словам компании, аудиозвуки были созданы для облегчения процесса общения в соцсети.

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