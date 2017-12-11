Создатель Android вернулся к работе над смартфоном Essential 2

Предприниматель и "отец" Google Энди Рубин вернулся в Essential, из которой ушёл в отпуск по причине обвинений в харассменте трёхлетней давности.

Предприниматель и инженер Энди Рубин вернулся на пост главы компании Essential. Скорее всего, временный отпуск был связан со старым секс-скандалом в Google, сообщает Recode.

Журналисты сообщают, что основатель Essential вернулся в компанию в пятницу. Представители Рубина опровергают, что отпуск был связан с обвинениями в сексуальных домогательствах в Google, о которых стало известно в конце ноября. Тогда источник The Next Web рассказал, что Энди Рубин покинул Google три года назад из-за обвинений в харассменте.

Подчинённые Рубина рассказали, что во время отпуска их босс трудился во второй его компании — стартапе Playground Global, офис которого расположен в том же здании, что и Essential.

В начале месяца Лайф писал, что Essential начинает разработку своего второго смартфона. Характеристики аппарата неизвестны, однако представители компании сообщили, что сделают девайс более ремонтопригодным.