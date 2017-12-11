Мужчины используют "пароль" в качестве пароля в 3 раза чаще, чем женщины

Десятая часть пользователей Интернета не меняла пароли от своих аккаунтов больше 7 лет.

Аналитическая компания EPC Group в результате соцопроса выяснила, что пользователи Интернета довольно небрежно относятся к безопасности. Например, 37% опрошенных меняют свой пароль только после предупреждения системы.

Аналитики опросили 600 пользователей Сети по всему миру и получили довольно удручающую статистику. Оказалось, что 11% опрошенных не меняли пароли от своих аккаунтов в почте и соцсетях больше 7 лет. В результате анкетирования выяснилось, что мужчины примерно в 2,8 раза чаще использовали слово "пароль" в качестве пароля, чем женщины.

Не всех посетителей соцсетей беспокоит безопасность. Например, 22% пользователей ставят на всех аккаунтах одинаковый пароль, что увеличивает угрозу взлома. Лишь 14% опрошенных признались, что используют разные пароли для своих аккаунтов в соцсетях.