Новый Samsung Galaxy A8+ появился на видео

В Сети появилась утечка с завода в Бангладеш. Если верить названию ролика, это модель Galaxy A8+.

Показанный смартфон оправдал предыдущую информацию о том, что новое поколение Galaxy A получит корпус, похожий на Galaxy S8. В нём так же выгнуты края дисплея.

Изменено расположение сканера отпечатка пальца: в Galaxy A8+ он располагается на задней панели под камерой, а не рядом с ней.

Samsung представит новые субфлагманы, предположительно, на международной выставке потребительской электроники.

Как сообщает GizChina, Galaxy A8+ получит чип Exynos 7885 с частотой 2.2 Ггц, 6 Гб оперативной памяти и 64 Гб хранилища. Также в нём будет разъём для microSD.