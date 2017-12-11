Twitter заблокировала аккаунты звезд по ошибке

В бан по региональному признаку попали несколько известных писателей и журналистов.

За минувшие выходные "Твиттер" заблокировал несколько популярных аккаунтов по всему миру, сообщает BuzzFeed. В соцсети признались, что это произошло из-за ошибки.

В прошлое воскресенье пользователи по всему миру начали жаловаться, что интересующие их аккаунты были заблокированы. Например, подписчики известной писательницы Карен Д. Сайошии обратили внимание, что твиты их кумира исчезли из новостной ленты. Ресурс BuzzFeed обнаружил около 20 аккаунтов, которых заблокировали по неизвестным причинам. В том числе журналиста их издания.

Выяснилось, что "Твиттер" не устраивал массовых репрессий, а лишь скрыл твиты выбранных пользователей для определённых регионов. Соцсеть давно блокирует аккаунты по региональному признаку: например посты определённого пользователя видны на территории США, но не в Китае. В разговоре с журналистами "Твиттер" признал, что блокировка случилась по ошибке и профили всех пользователей будут восстановлены в ближайшее время.

"Твиттер" не первый раз за этот год оказывается в центре скандала из-за ошибок алгоритмов или сотрудников. В конце ноября мы писали, что аккаунт президента США Дональда Трампа был заблокирован из-за халатности. Сотрудник поддержки соцсети забанил политика, хотя думал, что это невозможно.