Мотоцикл Honda частично работает на силе ветра

Концептуальный байк может обойтись без привычного аккумулятора, продуктивно используя силу ветра.

Японская компания презентовала мотоцикл Honda CB4 на Миланском международном мотосалоне. Новинка имеет футуристичный дизайн и может заряжать батареи от энергии ветра, сообщает Digitaltrends.

Спереди у Honda CB4 находится отверстие с вентилятором с LED-подсветкой по краям, которая выступает в качестве фары. Когда байк движется, вентилятор приводится в движение ветром и аккумулирует энергию, которая питает приборную панель и осветительные приборы. Производитель заявляет, что мотоцикл может обходиться без привычного аккумулятора.

Спортивный мотоцикл окрашен в чёрный матовый цвет, что, по заявлению Honda, символизирует скорость. Относительно сроков выхода в продажу или стоимости Honda CB4 ничего не сообщается.