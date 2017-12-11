Земля издаёт странный гул, и учёные не знают, в чём дело

На протяжении более чем пятидесяти лет наша планета издаёт странный шум, и никто не знает, в чём его причина.

Группа европейских учёных постаралась дать ответ странному звуку, который издаёт наша планета на протяжении десятков лет наблюдений. Исследование было опубликовано в журнале Geophysical Research Letters.

Специалистов взволновал вопрос, поставленный научным сообществом ещё в 1950-х годах. Тогда географы зафиксировали странный ровный гул, направляющийся от тектонических плит. Звук был записан в сейсмически пассивных зонах планеты, поэтому отнести его к землетрясениям нельзя. Спустя полвека учёные снова записали загадочный звук с помощью нового оборудования.

Специалисты впервые смогли снять звук со дна океана. С помощью обработки они удалили посторонний шум и оставили только гул планеты, который не поменялся за 50 с лишним лет. После консилиума учёные заявили, что Земля может шуметь из-за акустического резонанса, возникшего из-за одновременного звучания нескольких источников.

Что за шум наложился на запись географов, ученым ещё предстоит выяснить. Согласно популярной версии, аномальный звук могут издавать неизученные объекты глубоко в центре нашей планеты.