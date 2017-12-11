Apple спрятала новогоднюю пасхалку в приложении

Пользователи iPhone обнаружили новогоднюю пасхалку, которую купертиновская компания добавила в приложении Apple Store.
Чтобы её увидеть, нужно открыть фирменное приложение онлайн-магазина Apple, ввести в поисковой строке let it snow и нажать на поиск. После этого с верхней части экрана начнут падать снежинки. Если потрясти iPhone, то снежинки закружатся, словно в новогоднем стеклянном шаре.
Пасхалка намекает на известную рождественскую песню Let It Snow!, написанную в 1945 году и ставшую одним из символов новогодних праздников. Наиболее известную версию композиции исполнил американский певец Фрэнк Синатра.
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