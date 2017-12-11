Американцы придумали, как качаться, не вставая с дивана

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Американцы придумали, как качаться, не вставая с дивана

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Фото: © mycubii.com

В США создали идеальный тренажёр для тех, кому катастрофически не хватает двигательной активности.

Американская компания Cubii выпустила в продажу эллипсоидный тренажёр для занятых и ленивых людей. С помощью него можно укреплять мышцы ног, не отвлекаясь от работы.

Тренажёр Cubii выглядит как колесо с площадкой для ног, расположенной под наклоном. Благодаря конструкции девайса для его использования не нужно вставать. Крутить педали для поддержания тонуса мышц можно как за рабочим столом, так и дома на диване. Создатели тренажера подчёркивают бесшумный механизм, благодаря которому Cubii можно использовать в офисе. Девайс имеет восемь режимов тренировки и специальную подставку против скольжения.

Тренажёр поставляется вместе с приложением, собирающим информацию об активности. С помощью программы можно "погонять" виртуального велосипедиста, скорость которого зависит от усердия пользователя. Стоимость Cubii составляет 249 долларов.

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