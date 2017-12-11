Apple: Сканеры лиц в Android-смартфонах омерзительны

По словам главного маркетолога Apple, аналоги Face ID в Android-смартфонах не отвечают должным требованиям.

Руководитель отдела маркетинга Apple Фил Шиллер оценил технологию 3D-сканирования лица iPhone X и сравнил её с технологиями конкурентов.

По его словам, компании было трудно отказаться от кнопки Home, которая совмещала в себе функцию выхода на экран многозадачности и сканер отпечатка пальца. Поэтому разработчики подошли к Face ID с большой ответственностью и оснастили её высокими технологиями и надёжной системой защиты данных.

На вопрос о 3D-сканерах лица Android-смартфонов Шиллер ответил резко:

— Они все омерзительны. Он не работают так, как нам нужно, чтобы работал Face ID.

Напомним, производители Android-смартфонов принялись за разработки собственных систем распознавания лиц. Такую функцию уже получил OnePlus 5T, а Huawei анонсировала её на презентации Honor V10 с уточнением, что функция появится в 2018 году.