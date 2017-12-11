Apple умышленно занижает производительность старых iPhone

Пользователь Reddit с ником TechFire выдвинул теорию о том, что компания искусственно снижает производительность старых iPhone.

TechFire, пользующийся iPhone 6 Plus, заметил, что, когда износ аккумулятора достиг 20%, появились лаги и замедлилась общая работа iOS. Хотя должно было только уменьшиться время работы. Об этом сообщает 9to5mac.com.

Он протестировал работу смартфона со старым и новым аккумулятором на сайте GeekBench и подтвердил домыслы. "Согласно их веб-сайту, мой телефон должен был набрать 1471/2476, но на самом деле набрал 839/1377", — пишет пользователь.

Пост собрал более 400 комментариев, и пользователи iPhone шестого поколения согласились с теорией TechFire, сказав, что замена аккумулятора сказывается не только на времени работы устройств, но и на их скорости и производительности.

Позже TechFire по комментариям сделал вывод, что пользователи iPhone пятого поколения не испытывают подобной проблемы, а у моделей, начиная с iPhone 7, нет таких багов, так как у чипов A10 и A11 стоят ядра с более низким энергопотреблением.