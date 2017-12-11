Фейковый криптокошелёк для iPhone скачали тысячи пользователей

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Фейковый криптокошелёк для iPhone скачали тысячи пользователей

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Фото © Twitter/MyEtherWallet.com

Неизвестные энтузиасты прикинулись популярным криптосервисом и выпустили одноимённое приложение.

В топ приложений для iPhone попал популярный криптокошелёк MyEtherWallet.com. Однако его создатели заявили, что не имеют никакого отношения к программе, сообщает Cultofmac.

Представители MyEtherWallet.com заявили в "Твиттере", что не выпускали одноимённого приложения для iOS. Создатели сервиса сообщили, что рассказали Apple о проблеме и попросили пользователей не скачивать платную ($4,99, или 379 рублей) программу.

Приложение заметили, когда оно поднялось в топ в разделе "Финансы". Сейчас программа занимает 24-ю строчку в этой категории. Оно до сих пор доступно для покупки, несмотря на жалобу правообладателей. Так как MyEtherWallet никак не относится к создателям одноимённого сервиса, высока вероятность мошенничества.

<p>Скриншот © L!FE</p>

Ситуация удивила пользователей Сети: обычно Apple крайне скрупулёзно относится к проверке прав на контент в App Store. Тем более все приложения проходят многоступенчатую модерацию.

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