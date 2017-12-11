Фейковый криптокошелёк для iPhone скачали тысячи пользователей

Неизвестные энтузиасты прикинулись популярным криптосервисом и выпустили одноимённое приложение.

В топ приложений для iPhone попал популярный криптокошелёк MyEtherWallet.com. Однако его создатели заявили, что не имеют никакого отношения к программе, сообщает Cultofmac.

Представители MyEtherWallet.com заявили в "Твиттере", что не выпускали одноимённого приложения для iOS. Создатели сервиса сообщили, что рассказали Apple о проблеме и попросили пользователей не скачивать платную ($4,99, или 379 рублей) программу.

This is NOT US. We have file reports and emailed and reported. Would appreciate the communities assistance in getting these scamtards out of our lives.



PS: We are #Foss4Lyfe https://t.co/SmI8cqNvxA — MyEtherWallet.com (@myetherwallet) 10 декабря 2017 г.

Приложение заметили, когда оно поднялось в топ в разделе "Финансы". Сейчас программа занимает 24-ю строчку в этой категории. Оно до сих пор доступно для покупки, несмотря на жалобу правообладателей. Так как MyEtherWallet никак не относится к создателям одноимённого сервиса, высока вероятность мошенничества.

Ситуация удивила пользователей Сети: обычно Apple крайне скрупулёзно относится к проверке прав на контент в App Store. Тем более все приложения проходят многоступенчатую модерацию.