Facebook и Twitter оштрафуют на $27 млн за троллинг детей

Британского министра волнует агрессивное поведение в соцсетях и недостаточный уровень защиты детей.

"Фейсбук" и "Твиттер" будут оштрафованы британским правительством, если они не будут бороться с агрессией и троллингом на своих площадках. С каждой компании могут потребовать почти 27 миллионов долларов, сообщает The Sun.

Оштрафовать IT-гигантов предложил министр по культуре и цифровым технологиям Великобритании Мэттью Хэнкок. По словам Хэнкока, соцсети должны "соответствовать возрасту" их пользователей и обеспечивать защиту в первую очередь для детей. По его мнению, сейчас и "Фейсбук", и "Твиттер" далеки от этого.

Хэнкок требует от соцсетей соответствия новому цифровому законодательству, согласно которому аккаунты несовершеннолетних должны быть защищены наилучшим образом. Министр заявил журналистам, что очень обеспокоен троллингом и травлей, которым в соцсетях подвергаются в том числе британские дети. Представители "Фейсбука" и "Твиттера" никак не отреагировали на возможный штраф.