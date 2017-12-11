"ВКонтакте" разрешила отвечать "историей" на "историю"

Пользователи крупнейшей российской соцсети могут организовывать флешмобы с помощью "историй".

Соцсеть "ВКонтакте" добавила возможность публично реагировать на "истории" пользователей своей "историей". Обновление появилось в свежих версиях Android и iOS, сообщили Лайфу представители соцсети.

Теперь под каждой "историей" появится ссылка на другие "истории", появившиеся в ответ на оригинальную. Они будут отображаться публично, пользователь по желанию сможет удалить любой ответ и забанить его автора. "Истории"-реакции также получат специальную пометку.

— Обновление "историй" "ВКонтакте" — отличная возможность не только разделить эмоции с друзьями или задать вопросы кумирам, но и устроить флешмоб из любого события, — заявил руководитель продукта "Истории" Андрей Федоренко.