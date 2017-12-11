В Samsung Galaxy A8 не будет кнопки Bixby

В модели Galaxy S8, дизайн которого частично заимствован в A8, она располагалась с левой стороны под кнопкой громкости. В новом субфлагмане остались только кнопки громкости.
Кроме того, в чертежах подтвердились слухи о том, что девайс получит одинарную основную камеру и двойную фронтальную. Также в нём будет разъём под карту памяти microSD и не будет трёхмиллиметрового аудиоджека.
По представленной информации неясно, какой чип получит Galaxy A8. Ранее сообщалось, что у него будет чип Exynos 7885.
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