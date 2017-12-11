Сборщик iPhone Foxconn объявил о рекордной выручке в 18,85 миллиарда долларов

Компания собирает смартфоны популярных брендов, но причина скачка доходов не в них.

Foxconn сообщила о выручке за ноябрь в 18,85 миллиарда долларов. Прибыль выросла на 17,33% по сравнению с октябрём.

Учитывая выручку за ноябрь, компания суммарно получила 4,03 триллиона долларов, что на 3,33% больше, чем за тот же период в 2016 году.

Foxconn занимается сборкой техники в трёх направлениях: смартфоны, персональные компьютеры и бытовая техника. Как ни странно, самый большой скачок произошёл у доходов за бытовую технику, а не за смартфоны. Хотя компания собирает смартфоны для Apple, Xiaomi, OnePlus, Huawei. Все четыре бренда этой осенью бьют рекорды по спросу на продукцию.

Учитывая закономерное увеличение спроса на гаджеты в конце года, аналитики прогнозируют удержание Foxconn показателя выручки в декабре 2017-го.