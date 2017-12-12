Поездка с Uber обошлась пассажиру в миллион рублей

Жителю Канады выставили счёт на 14,4 тысячи долларов за 20-минутную поездку по городу.

Uber снял с банковской карты клиента около 14 тысяч долларов за поездку стоимостью 20 долларов. История произошла в канадском городе Торонто, сообщает Business Insider.

После поездки в такси, которая длилась около 21 минуты, клиент обнаружил, что с его счёта списали 14,4 тысячи долларов. История получила огласку после того, как его подруга рассказала об этом в "Твиттере". По словам потерпевшего, сервис не сразу отреагировал на ошибку и вернул деньги лишь после того, как о происшествии написали СМИ.

My friend was charged 18K for a 20 Min ride (!), and they are sticking to it. What in the world??? This is insane! @Uber_Support @badassboz @Uber pic.twitter.com/RjFihVLKIC — Emily Kennard (@emilykennard) 9 декабря 2017 г.

"Случилась ошибка, и мы вернули все деньги. Мы искренне извиняемся перед нашим клиентом. Uber пытается понять, почему эту произошло", — сообщили представители сервиса Business Insider.

Это далеко не первый подобный скандал, связанный с Uber. В 2015 году сервис такси списал со счёта клиента 12 тысяч долларов за поездку по Манхэттену. Спустя год жителя Филадельфии "нагрели" на 30 тысяч долларов. Тогда Uber обвинил во всём компьютерный сбой.