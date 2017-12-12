Новейшую ОС Oreo установил лишь 1% пользователей Android

Самой популярной версией Android до сих пор остаётся ОС Marshmallow, выпущенная два года назад.

По данным Google, последняя мобильная ОС Oreo установлена на менее чем 1% Android-устройств. За месяц число пользователей системы увеличилось лишь на 0,2%.

По результатам декабрьской статистики, Android 8.0 Oreo работает лишь на 0,5% гаджетов. Самой популярной среди пользователей Android до сих пор остаётся ОС Marshmallow, вышедшая в 2015 году. Устаревшая система работает на 29,7% аппаратов. Прошлогодняя версия Android — Nougat установлена на 23,3% смартфонов пользователей операционок Google.

Главный конкурент Android — купертиновская операционная система iOS 11 тоже распространяется не очень быстро. Однако из-за особенности дистрибуции актуальная iOS установлена уже на 60% всех совместимых с ней гаджетов Apple.

По традиции новейшую ОС от Google сначала получают фирменные смартфоны Pixel и некоторые флагманы. В этом Android отличается от iOS, которая становится доступной для всех iPhone и iPad одновременно.