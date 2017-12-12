В австралийские спецслужбы можно устроиться, сдав онлайн-тест

Любой желающий может пройти интерактивный тест и стать спецагентом "австралийского ЦРУ".

Австралийская секретная разведывательная служба (ASIS) открыла набор на службу. Организация предложила всем желающим пройти тест в Интернете и получить приглашение на работу, сообщает Mashable.

Любой желающий может пройти онлайн-тест, включающий в себя серию визуальных и слуховых упражнений. Например, нужно будет выбрать недостающее в последовательности число, найти человека в толпе, расшифровать информацию. "Мы ищем людей с развитым кругозором и способных подмечать мелкие детали", — рассказала о программе набора министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп.

Соискатель, успешно прошедший тест, может рассчитывать на работу в ASIS. После завершения тестирования он получает уникальный код, который нужно записать и предъявить во время собеседования.