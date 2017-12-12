В австралийские спецслужбы можно устроиться, сдав онлайн-тест

Австралийская секретная разведывательная служба (ASIS) открыла набор на службу. Организация предложила всем желающим пройти тест в Интернете и получить приглашение на работу, сообщает Mashable.
Любой желающий может пройти онлайн-тест, включающий в себя серию визуальных и слуховых упражнений. Например, нужно будет выбрать недостающее в последовательности число, найти человека в толпе, расшифровать информацию. "Мы ищем людей с развитым кругозором и способных подмечать мелкие детали", — рассказала о программе набора министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп.
Соискатель, успешно прошедший тест, может рассчитывать на работу в ASIS. После завершения тестирования он получает уникальный код, который нужно записать и предъявить во время собеседования.
Aced the ASIS test. But then, I assume automatically failed by tweeting about it https://t.co/Wkazh7rMif #nailedgettingtheupgrade #janebond pic.twitter.com/5BnMHXLcKA— Amy Remeikis (@AmyRemeikis) 11 декабря 2017 г.
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