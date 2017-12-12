Нейросети могут сделать порно с вашей мечтой

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Нейросети могут сделать порно с вашей мечтой

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Кадр фильма "Улика"/ © Кинопоиск

Искусственный интеллект может сделать порно с любым человеком и скомпрометировать его в Интернете.

Пользователь Reddit научил искусственный интеллект создавать реалистичные порноролики с любым человеком. Нейросети уже сделали порно с Эммой Уотсон, Скарлетт Йоханссон и другими знаменитостями, сообщает The Next Web.

На Reddit был выложен код алгоритма, который умеет делать ролики с любыми людьми. ИИ реалистично заменяет лица актёров на необходимые. Для примера в Сети опубликовали порно с якобы Тейлор Свифт, Галь Гадот, Мэйси Уильямс, Эммой Уотсон и Скарлетт Йоханссон. Чтобы сделать интимный ролик с любым человеком, необходимы видео или фотографии с ними, а также ролик, на который нужно наложить лицо жертвы.

С помощью такого способа можно скомпрометировать или опозорить любого человека. Эксперты отмечают, что алгоритм можно запустить на любом компьютере, процесс создания видео, в зависимости от мощности видеокарты и процессора, занимает от пары часов до нескольких дней.

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