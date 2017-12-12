"Telegram не продаётся". 7 тезисов из интервью Павла Дурова Bloomberg

Основатель "ВКонтакте" и Telegram рассказал журналистам о переезде в Дубай, монетизации мессенджера и "русских хакерах".

Агентство Bloomberg пообщалось с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым. Встреча состоялась по поводу переезда офиса компании в Дубай.

Telegram переехал в ОАЭ из-за налогов. Дуров рассказал, что выбор Объединённых Арабских Эмиратов не был случайным. "Это принципиальный момент. Люди в западных странах не понимают, как налоги ограничивают их возможности", — считает предприниматель. По его словам, государство отнимает половину годовой прибыли, а в ОАЭ этого нет. "Если бы я был геем, жизнь здесь была бы сложнее", — заявил Павел.

Telegram не продаётся. Российский бизнесмен рассматривает своё детище как социальный, благотворительный проект и не собирается с ним расставаться. Он сам оценивает Telegram в сумму от 3 до 5 млрд долларов, но ни за что не станет его продавать, как это было с соцсетью "ВКонтакте". "Он не продаётся даже за 20 млрд долларов. Это пожизненная гарантия", — отвечает потенциальным покупателям Дуров.

Мессенджер начнут монетизировать в следующем году. Хотя Павел и относится к Telegram как к бесплатной программе для пользователей Интернета, он собирается зарабатывать на нём уже в 2018 году. С момента основания мессенджер держался на сбережениях Дурова, заработанных на продаже "ВКонтакте". Павел признаётся, что будет монетизировать Telegram настолько, насколько необходимо для поддержания проекта на плаву.

Дуров имеет накопления в биткоинах. Основатель "ВКонтакте" приобрёл криптовалюту в 2014 году, ещё до отъезда из России. 2000 биткоинов, которые купил Дуров, обошлись ему в 730 долларов за единицу валюты. Сейчас криптовалютный капитал предпринимателя оценивается в 33,5 млн долларов. Несмотря на непредсказуемость курса, Павел Дуров называет биткоин цифровым золотом и отмечает, что всё блокчейн-сообщество пользуется Telegram.

Павел не отрицает атак "русских хакеров". СЕО Telegram понятия не имеет, связана ли Россия с хакерской атакой на серверы Демократической партии во время предвыборной кампании в США. Павел считает, что если атаки и были, то они не стоят огромных денег. "Я бы мог провернуть то же самое ещё в 12-летнем возрасте", — признаётся российский предприниматель.

Telegram очень популярен в Иране. По статистике, 40% всего интернет-трафика Ирана приходится на мессенджер Дурова. Хотя местные операторы мобильной связи попросили власти запретить голосовые звонки на территории государства. По словам владельца Telegram, в мессенджере насчитывается около полумиллиона каналов на фарси.

Дуров пользуется Tinder. Опальный предприниматель показал журналистам профиль в популярном приложении для знакомств, куда выложил своё знаменитое фото с голым торсом. Павел Дуров признался, что открывает приложение ради забавы, познакомиться с ним в Tinder невозможно.