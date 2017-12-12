Основатель "Додо пиццы" раскритиковал жалобы владельца "Теремка"

Основатель сети "Додо пицца" Фёдор Овчинников ответил на жалобы владельца "Теремка" Михаила Гончарова. По его мнению, торговые центры не "душат" российский бизнес намеренно.
Предприниматель ответил коллеге на своей странице в "Фейсбуке". Там Овчинников заявил, что торговые центры не смотрят на происхождение бренда, а основываются лишь на выручке. Основатель "Додо пиццы" считает, что "Макдоналдс" платит за аренду меньше, по соотношению к выручке, так как является более выгодным партнёром. "Выручка точки "Макдоналдс" на фудкорте — 15–20 миллионов рублей в месяц, а то и больше, "Теремка" — максимум 2–3 миллиона", — рассказал предприниматель.
Овчинников подчеркнул, что американская сеть фастфуда умеет делать огромную выручку на маленькой площади, а в "Теремке" 3–4 гостя уже создают очередь. В завершение владелец "Додо пиццы" отметил, что очень любит "Теремок", но сравнивать его с "Макдоналдсом" нельзя, так как компании работают по разным моделям.
Владелец "Теремка" Михаил Гончаров заявил вчера в своём "фейсбуке", что торговые центры придерживаются по отношению к отечественному бизнесу политики "убивания и удушения". Гончаров посетовал на то, что его точки платят за аренду по 25% с выручки, а "Макдоналдс" — всего 5%. Предприниматель назвал конкурентов "тварями", которые занижают цены в рамках демпинга.
Сеть быстрого питания "Теремок" была основана в 1998 году и позиционируется как рестораны русской кухни. Её основатель Михаил Гончаров не впервые критикует "Макдоналдс". В ноябре предприниматель предложил конкурентам 100 миллионов рублей, если они будут обращаться к посетителям "сударь" и "сударыня".
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