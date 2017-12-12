Изобретён 3D-принтер, встроенный в рюкзак

Благодаря небольшому весу и прилагающемуся аккумулятору китайский 3D-принтер может печатать прямо на ходу.

Китайская компания MakeX выпустила 3D-принтер Migo, встроенный в обычный рюкзак. Портативная машина весит всего два с половиной килограмма, и её можно переносить прямо во время работы, сообщает Techcrunch.

Устройство Migo представляет из себя обычный 3D-принтер, работающий с полимерами ABS или PLA. Девайс имеет рабочую площадку размером 100x120x100 мм, позволяющую печатать любые предметы, не превышающие эти габариты. Принтер имеет небольшие размеры, поэтому его можно использовать на ходу. Для этого с машиной можно приобрести специальный рюкзак с прозрачными стенками.

Китайская компания уже собрала на производство Migo 137 тысяч долларов вместо необходимых 100 тысяч. 3D-принтер стоит 219 долларов, рюкзак для переноски обойдётся в 70 долларов.