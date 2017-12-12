Орлы подружились с дронами, и их отправили в отставку

Хищные птицы обленились и перестали обращать внимание на беспилотные аппараты в небе.

Полиция Нидерландов отказалась от использования дрессированных орлов для поимки дронов. Вместо нейтрализации воздушного противника птицы стали игнорировать беспилотники, сообщает Digitaltrends.

По данным местных СМИ, обученные птицы не всегда делают то, что от них требуют стражи порядка. Во время тренировок орлы стали отвлекаться на посторонние вещи и не расценивали дрон как угрозу. Ранее эти же птицы успешно выполняли боевое задание — пикировали с высоты на беспилотный аппарат и наносили ему удар. Кроме того, полицейские стали обращать внимание на травмы, которые птицам наносили винты пропеллеров.

Об эксперименте с орлами-охотниками было объявлено в начале 2016 года. Голландские полицейские демонстрировали, как пернатые успешно устраняли дроны, летавшие в запретном пространстве.