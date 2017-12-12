Учёные изобрели гибкую батарейку, заряжающуюся от пота

Аккумулятор, распределённый по тканевой поверхности, поглощает пот и перерабатывает его в энергию.

Учёные из Бингемтонского университета (Нью-Йорк) разработали концепт гибкого биоаккумулятора. Эластичная батарея подзаряжается от человеческого тепла и пота, сообщает Digitaltrends.

По словам руководителя проекта — профессора Сеокеуна Чоя, батарея способна генерировать ток силой до 6,4А на квадратный сантиметр площади. Это первый текстильный концепт, ранее учёному удавались только прототипы из бумаги. Батарея поглощает энергию из выделений организма — например, хорошо потребляет человеческий пот.

Учёные считают, что создание подобной ткани может изменить рынок "интернета вещей" и спортивной одежды. Компании могут выпускать умные футболки и кроссовки, не нуждающиеся в зарядке. Сейчас профессор Чой и его команда работают над прототипом большей мощности, который уже можно будет использовать в коммерческих целях.