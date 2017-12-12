В Сан-Франциско выгнали роботов с улиц

По мнению мэрии города, самопилотируемые машины не дают прохода местным жителям.

Власти Сан-Франциско ограничили использование роботов-курьеров на городских улицах. По мнению чиновников, автономные машины могут мешать пешеходам, сообщает Cnet.

Суд запретил использование автономных роботов, занимающихся доставкой продуктов, в центре города. Теперь их можно будет пилотировать лишь в промзонах и на некоторых выделенных дорожных полосах. Также было запрещено пускать роботов на тротуары. "Тротуары не должны принадлежать машинам, которые мешают прохожим и отнимают рабочие места у людей", — заявил представитель городской администрации Лотарингия Петти.

Супервайзер района № 7 города Сан-Франциско Норман Йи заявил, что тротуары должны быть пространством людей. "Мы запретили гироскутеры на тротуарах, чем роботы лучше?" — рассказал Йи прессе. Он также отметил, что его офис переполнен письменными жалобами на автономных курьеров, мешающих местным жителям.

У мэрии Сан-Франциско и до этого были довольно натянутые отношение с компаниями Google и Uber, работающими над искусственными автомобилями. Теперь под ограничение попадут сервисы Marble и Yelp, которые занимаются доставкой продуктов с помощью самопилотируемых роботов.