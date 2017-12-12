В Tinder появится лента новостей

В новостной ленте будут отображаться фотографии и любимая музыка пользователей приложения Tinder.

Популярное приложение для знакомств тестирует ленту новостей. Там будут отображаться фотографии пользователей и их музыкальные предпочтения, сообщила сеть Tinder в своём блоге.

Лента будет доступна в разделе "Сообщения" и позволит узнать больше информации о потенциальной паре. В неё будут попадать фотографии из "Инстаграма" и музыка из стримингового сервиса Spotify, которые пользователь добавит в свою библиотеку. Естественно, в новостную ленту попадут лишь те, с кем у пользователя выпало "совпадение" (или match).

По идее лента будет стимулировать быстрее начать разговор между парами. По словам разработчиков приложения Tinder, пользователь часто сомневается, стоит ли начинать общение, так как знает о потенциальной паре слишком мало. Дополнительная информация о девушке или парне поможет ускорить общение. Лента также может решить проблему наполнения профиля, ведь многие пользователи приложения Tinder не знают, какие фото выложить или что написать о себе.

С этого дня новостная лента появится у пользователей приложения Tinder в Австралии, Новой Зеландии и Канаде. Если эксперимент будет признан успешным, нововведение станет доступным по всему миру.