В Instagram теперь можно подписаться на хештеги

Публикации по выбранному хештегу будут появляться в основной ленте пользователя.

В популярном фотосервисе добавили возможность следить за отдельными хештегами. Все публикации по конкретному хештегу будут появляться в новостной ленте.

Чтобы подписаться на хештег, нужно найти его через поиск и нажать на него. На экране под хештегом появится кнопка "Подписаться". Источники, которые выбрал пользователь, будут отображаться в его профиле, в разделе "Подписки". Все новые публикации по конкретному хештегу появятся в ленте новостей.

Это не первое нововведение в "Инстаграме" за последнее время. Недавно фотосервис разрешил сохранять "истории" в архив, а сейчас тестирует функцию репоста публикаций и планирует выпустить отдельное приложение для переписок.