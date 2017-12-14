PepsiCo сделала самый большой предзаказ на электрофуру Илона Маска — 100 авто

Как и другие покупатели Tesla Semi, американская корпорация планирует сэкономить на топливе и снизить количество вредных выбросов в атмосферу.

Корпорация PepsiCo оформила самый крупный предзаказ на электрогрузовики Tesla Semi. Компания приобрела 100 тягачей для перевозки продуктов, сообщает Reuters.

По данным журналистов, PepsiCo планирует в будущем снизить затраты на топливо и сократить количество вредных выбросов. Представитель компании ответил Reuters, что PepsiCo планирует использовать электрофуры для перевозки продуктов торговым центрам. Tesla Semi станут частью десятитысячного автопарка корпорации в 2019 году.

Чтобы встать в очередь на грузовик Tesla Semi, покупатель должен внести депозит. Раньше он равнялся 5 тыс. долларов, но с увеличением интереса к электрофуре его подняли до 20 тыс. долларов. Так как PepsiCo зарезервировала 100 грузовиков, то компания уже перевела на счёт Tesla 2 млн долларов. Если считать, что каждый тягач обойдётся корпорации в 150 тыс. долларов, то PepsiCo перечислит компании Илона Маска ещё 15 млн долларов.

Грузовик Tesla Semi был презентован 17 ноября, его производство начнётся в 2019 году. Недавно крупнейшая пивоваренная компания США Anheuser-Busch предзаказала 40 электрофур Tesla.