Вместе с кофе посетитель Starbucks получил вирус-майнер

Вредная программа устанавливается на ноутбук пользователя, майнит криптовалюту и отправляет заработок хакеру.

Wi-Fi-сеть в популярных кофейнях Starbucks атаковал вирус-майнер. Проблему заметили в одной из кофеен сети в Буэнос-Айресе, сообщает Motherboard.

Атаку вируса на свой компьютер предотвратил один из посетителей кафе, Ноа Динкин. Мужчина заметил, что во время подключения к бесплатной Wi-Fi-сети возникла 10-секундная задержка. Во время подключения вирус попытался поставить на его ноутбук ПО, занимающееся скрытым майнингом криптовалюты. Динкин обратился с проблемой к руководителям Starbucks в "Твиттере".

As soon as we were alerted of the situation in this specific store last week, we took swift action to ensure our internet provider resolved the issue and made the changes needed in order to ensure our customers could use Wi-Fi in our store safely. — Starbucks Coffee (@Starbucks) 11 декабря 2017 г.

Спустя неделю Starbucks отреагировал на обращение мужчины извинениями. Представитель сети кофеен отметил, что компания уже исправила проблему и вычистила сеть от вируса. Также он уточнил, что виновата не кофейня Starbucks, а провайдер, который предоставлял по договору бесплатный интернет в кафе.

Вирусы-майнеры активизировались в этому году на фоне бума на криптовалюты. Зловредная программа проникает на ПК пользователя, устанавливает ПО и скрытно майнит криптовалюту за счёт ресурсов компьютера.