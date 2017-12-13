Вместе с кофе посетитель Starbucks получил вирус-майнер

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Вместе с кофе посетитель Starbucks получил вирус-майнер

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Фото: © flickr.com/Magnus D

Вредная программа устанавливается на ноутбук пользователя, майнит криптовалюту и отправляет заработок хакеру.

Wi-Fi-сеть в популярных кофейнях Starbucks атаковал вирус-майнер. Проблему заметили в одной из кофеен сети в Буэнос-Айресе, сообщает Motherboard.

Атаку вируса на свой компьютер предотвратил один из посетителей кафе, Ноа Динкин. Мужчина заметил, что во время подключения к бесплатной Wi-Fi-сети возникла 10-секундная задержка. Во время подключения вирус попытался поставить на его ноутбук ПО, занимающееся скрытым майнингом криптовалюты. Динкин обратился с проблемой к руководителям Starbucks в "Твиттере".

Спустя неделю Starbucks отреагировал на обращение мужчины извинениями. Представитель сети кофеен отметил, что компания уже исправила проблему и вычистила сеть от вируса. Также он уточнил, что виновата не кофейня Starbucks, а провайдер, который предоставлял по договору бесплатный интернет в кафе.

Вирусы-майнеры активизировались в этому году на фоне бума на криптовалюты. Зловредная программа проникает на ПК пользователя, устанавливает ПО и скрытно майнит криптовалюту за счёт ресурсов компьютера.

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