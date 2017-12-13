Человека превратили в ферму для майнинга

Криптовалюту можно майнить с помощью тепла человеческого тела и зарабатывать деньги.

Специалисты из Института старения в Гааге научились майнить с помощью человеческого тепла. Учёные придумали костюм, который конвертирует тепло человеческого тела в криптовалюту, сообщает The Next Web.

Изобретение голландских учёных пока нельзя рассматривать серьёзно. Как заявили сами создатели специального костюма, проект больше является художественной инсталляцией, чем научным экспериментом. В течение нескольких дней энтузиасты сидели в костюмах, который использовал тепло их тел для майнинга. За 212 часов эксперимента 37 человек в общей сложности собрали 127 210 милливатт электроэнергии и намайнили 16 954 единиц криптовалюты.

Учёные не уточнили, сколько смогли заработать в денежном эквиваленте. В рамках проекта энтузиасты майнили эфириум, лайткоин и другие криптовалюты. Сообщается, что 80% от заработка поделили между участниками эксперимента, остальную часть перечислили институту.

По словам создателя костюма Мануэля Бельтрана, его проект должен дать толчок дискуссии на тему энергии, которую вырабатывает человеческое тело. По его мнению, энергию тепла можно использовать в полезных целях.