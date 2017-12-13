Пользователи Сети поспорили, как правильно резать тосты

Под безобидным твитом о способе нарезки хлеба развернулись нешуточные споры с аргументами и оскорблениями.

В "Твиттере" появился новый флешмоб: его пользователи спорят, как нужно резать тосты, сообщает Mashable.

Which way would you prefer our staff to do you toast at the end of a night?! pic.twitter.com/QKLUb5uX5x — hallamnation (@hallamnation) 9 декабря 2017 г.

Старт дискуссии дал пользователь под ником hallamnatoin, который выложил фотографию трёх тостов, разрезанных под диагонали, по горизонтали и по вертикали. Он спросил, каким образом правильнее разрезать поджаренный хлеб, и попросил привести аргументы.

Большинство участников дискуссии (под твитом их скопилось более 700 человек) ответили, что наиболее привычным и приемлемым вариантом является первый способ, когда тост режется по диагонали. Многие пользователи очень ревностно относились к чужим репликам, не совпадающими с их мнением. Например, приверженцев способа резки по вертикали начали критиковать и стыдить.

Looking at the number 3 like... pic.twitter.com/hnQMDBOWb6 — Carly Marsh (@HopsonMarsh) 11 декабря 2017 г.

Диагональный способ нарезки квадратных тостов победил из-за привычки пользователей. В основном именно таким образом режут сэндвичи в кафе и магазинах.