Пользователи Сети поспорили, как правильно резать тосты

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Пользователи Сети поспорили, как правильно резать тосты

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Фото: © twitter.com/hallamnation

Под безобидным твитом о способе нарезки хлеба развернулись нешуточные споры с аргументами и оскорблениями.

В "Твиттере" появился новый флешмоб: его пользователи спорят, как нужно резать тосты, сообщает Mashable.

Старт дискуссии дал пользователь под ником hallamnatoin, который выложил фотографию трёх тостов, разрезанных под диагонали, по горизонтали и по вертикали. Он спросил, каким образом правильнее разрезать поджаренный хлеб, и попросил привести аргументы.

Большинство участников дискуссии (под твитом их скопилось более 700 человек) ответили, что наиболее привычным и приемлемым вариантом является первый способ, когда тост режется по диагонали. Многие пользователи очень ревностно относились к чужим репликам, не совпадающими с их мнением. Например, приверженцев способа резки по вертикали начали критиковать и стыдить.

Диагональный способ нарезки квадратных тостов победил из-за привычки пользователей. В основном именно таким образом режут сэндвичи в кафе и магазинах.

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