Суррогат iMessage появился в Android

Доступ к сообщениям "яблочного" мессенджера теперь можно получить на Android-устройствах.

В Google Play стало доступно приложение weMessage. Это аналог iMessage, который открывает доступ к сообщениям из мессенджера Apple на Android-устройстве и использует Mac в качестве посредника. Об этом сообщает 9to5mac.

Mac используется как сервер, который передаёт сообщения из iMessage в weMessage. Для осуществления такой операции на macOS нужно установить weServer и настроить соединение.

В Google Play и ранее появлялись аналоги iMessage, которые впоследствии были удалены по просьбе правообладателя оригинала. Год назад Apple допускала, что сама выпустит iMessage на Android, но позже отказалась, посчитав, что мессенджер компании должен быть уникальным.

И всё же разработчик weMessage спокоен за существование приложения. Он уверен, что проблем не возникнет, так как все операции мессенджера проходят после подключения к Mac.