"Мегафон" запустил новогодний блокчейн-квест в Москве

Участники состязания должны искать виртуальные ёлочные игрушки по столице, чтобы получить билет на концерт "Ленинграда".

Сотовый оператор "Мегафон" организовал новогодний квест в Москве на платформе BLOCKv. Участникам нужно собирать ёлочные шары в борьбе за билеты на концерт "Группировки Ленинград".

Чтобы начать сбор шаров, разбросанных по столице, пользователь должен скачать приложение "Блокчейн-квест" для своего смартфона на iOS или Android и отправиться в поиски. Найденные ёлочные игрушки нужно отсканировать с помощью камеры телефона. Владельцы новых смартфонов могут собирать шары с помощью технологии дополненной реальности.

Квест продлится до 14 декабря, тогда же будут объявлены победители, которые получат один из 50 билетов в фан-зону на концерт "20 лет на радость" "Группировки Ленинград". Событие состоится 16 декабря в СК "Олимпийский". Интересно, что билет также будет передан победителю через блокчейн, что гарантирует его достоверность и неизменяемость.

"Мы гарантируем справедливость и отсутствие ошибок в определении победителей ­— платформа выбирает его сама на основании случайных и публичных данных", — заявил Иван Калюжный, руководитель по интернет-маркетингу компании "Мегафон". Представитель сотового оператора назвал конкурс "самым честным из возможных". CEO BLOCKv Рив Коллинз заметил, что никто никогда не делал прежде ничего подобного. "Оператор продолжает серию успешных экспериментов с блокчейном, находясь в авангарде компаний, осваивающих прорывные технологии", — отметил Коллинз.

Ранее сотовый оператор первым в России провёл платёж с использованием блокчейна. "Мегафон" успешно перечислил один миллион рублей своей дочерней компании "Мегалабс" на счёт в Сбербанке.