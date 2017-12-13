Бета-версия Android 8.0 Oreo появилась на Nokia 5 и скоро появится на Nokia 6

Обновление операционной системы получил уже второй смартфон Nokia 2017 года и скоро получит третий.

Бета-версия Android 8.0 Oreo стала доступна на Nokia 5. Обновить ОС можно в настройках ПО. Следующим смартфоном бренда, который получит обновление, будет Nokia 6. Об этом сообщает директор по продукту HMD Global Юхо Сарвикас.

Ранее только Nokia 8 получал обновление операционной системы среди смартфонов компании 2017 года. Сейчас известно об обновлении ещё двух. Информации о возможном обновлении остальных устройств нет.

У смартфонов Nokia нет фирменного лаунчера, и они работают на чистой Android. Это должно упрощать адаптацию обновлений под смартфоны.